Prefeitura oferece tratamento e acompanhmento multiprofissional para obesidade nas UBSs
Com avaliação médica e, quando indicado, Mounjaro (tirzepatida) + acompanhamento multiprofissional (enfermagem, nutrição e outros profissionais da rede), para um plano de cuidado individualizado e com segurança.
Como acessar:
Procure a UBS de referência do seu bairro;
Agende a consulta e faça a avaliação;
Inicie o acompanhamento e as revisões periódicas.
Importante: não é medicamento para todo mundo e não deve ser usado sem orientação. O uso só acontece com indicação e acompanhamento profissional, seguindo critérios clínicos e disponibilidade da rede.
A Prefeitura de Ji-Paraná segue trabalhando pra ampliar o acesso à saúde e melhorar a qualidade de vida de quem vive aqui
