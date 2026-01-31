Publicada em 31/01/2026 às 11h30
A execução das rotas de coleta de resíduos sólidos em Porto Velho é acompanhada em tempo real por meio de um sistema de monitoramento 24 horas operado pela EcoPVH. Todos os caminhões da frota são equipados com tecnologia de GPS, o que permite o acompanhamento detalhado dos trajetos, horários e paradas realizadas ao longo de cada rota.
O sistema funciona a partir de uma sala de monitoramento, onde equipes técnicas acompanham diariamente a operação em toda a cidade. Por meio do GPS, é possível verificar se as rotas programadas foram integralmente cumpridas, identificar eventuais intercorrências e direcionar ajustes operacionais de forma imediata, garantindo maior controle e transparência na prestação do serviço.
Segundo o Diretor de Operações da EcoPVH, Felipe Ferraz, o monitoramento contínuo é uma ferramenta essencial para assegurar a regularidade da coleta. "O acompanhamento por GPS nos permite comprovar, com dados técnicos, a execução das rotas. Isso traz mais transparência ao serviço e permite agir rapidamente quando há qualquer desvio ou necessidade de ajuste operacional", explica.
Além de garantir o cumprimento do cronograma, o sistema também auxilia na resposta às demandas da população. Quando um morador registra uma solicitação ou questionamento, as equipes conseguem verificar se o caminhão passou pelo local, em qual horário e se houve alguma intercorrência que justifique a situação apontada. "Trabalhamos com dados, rastreabilidade e monitoramento contínuo. Isso nos permite não apenas executar o serviço, mas também prestar contas com clareza, tanto para o poder público quanto para a população", completa Felipe Ferraz.
Com o apoio da tecnologia, a EcoPVH reforça o compromisso com a eficiência, a transparência e a melhoria contínua da limpeza urbana em Porto Velho, mantendo acompanhamento permanente das operações em bairros e distritos do município.
