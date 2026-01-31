Homem é flagrado praticando ato obsceno dentro de veículo em via pública

Publicada em 31/01/2026 às 08h40
Imagens registradas por frequentadores de uma academia em Vilhena passaram a circular nas redes sociais após flagrarem um homem praticando ato obsceno dentro de um veículo estacionado em via pública. O episódio ocorreu na tarde desta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, na Avenida Paraná, uma das principais vias da cidade.
O local onde o fato foi registrado abriga uma academia instalada no primeiro andar de um prédio, com vista direta para a avenida. A partir desse ponto, pessoas que estavam no interior do estabelecimento perceberam a conduta do ocupante do carro e passaram a registrar a cena em vídeo.
De acordo com relato de uma testemunha, naquele horário havia intensa movimentação no local, com a presença de mulheres e crianças, o que gerou revolta entre os frequentadores. A situação levou uma das mulheres a tentar acionar a Polícia Militar por meio do telefone 190, porém a ligação não teria sido atendida.
Diante da ausência de resposta policial, a mulher arremessou água em direção ao veículo. Nesse momento, o homem percebeu que estava sendo observado, deixou o local e seguiu em direção desconhecida. Até o fechamento desta matéria, não havia informações oficiais sobre a identificação ou o paradeiro do suspeito.
As imagens do ocorrido seguem sendo compartilhadas nas redes sociais e reforçam o registro do episódio, que aconteceu em plena via pública e em horário de grande circulação de pessoas.
