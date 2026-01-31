Campeonato Rondoniense 2026 tem rodada decisiva com clássico na capital e duelo entre líder e vice

Publicada em 31/01/2026 às 10h00
A tabela do Campeonato Rondoniense Sicredi Série A 2026 entra em um momento decisivo neste fim de semana, com a realização da quinta rodada, marcada por confrontos diretos na parte de cima da classificação e por um clássico recente na capital. Três partidas estão programadas entre sábado e domingo, enquanto uma equipe ficará de folga.
Até aqui, apenas dois clubes mantêm a condição de invictos na competição. O Rondoniense Social Clube lidera o campeonato, seguido de perto pelo Ji-Paraná Futebol Clube, que ocupa a vice-liderança e terá pela frente justamente o atual primeiro colocado.
A abertura da rodada acontece no sábado, dia 31, em Porto Velho. Barcelona Futebol Clube e Guaporé Futebol Clube se enfrentam às 15h30, no Estádio Aluízio Ferreira, em jogo que inaugura a programação do fim de semana.
No domingo, dia 1º, os holofotes se voltam para o interior do estado. No Estádio Biancão, em Ji-Paraná, às 15h30, Ji-Paraná FC e Rondoniense SC entram em campo em confronto direto entre vice-líder e líder, respectivamente, em partida que pode provocar mudanças importantes na classificação.
Mais tarde, ainda no domingo, a rodada será encerrada na capital com o clássico mais recente de Porto Velho. Gazin Porto Velho Esporte Clube e Sport Club Genus de Porto Velho se enfrentam às 18h, novamente no Estádio Aluízio Ferreira, fechando a quinta rodada do estadual.
De acordo com informações da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, a partida será transmitida ao vivo pelo canal oficial da entidade no YouTube. Já a Sociedade Esportiva Cacoalense não entra em campo nesta rodada e retorna à competição no próximo dia 4.
