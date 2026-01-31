Publicada em 31/01/2026 às 10h31
Com foco na conscientização e no bem-estar dos foliões, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) lançou oficialmente, a campanha “Prevenção também entra no Bloco”. A estratégia para o Carnaval 2026 busca aliar a tradição da festa popular a atitudes responsáveis, garantindo um ambiente seguro e inclusivo nos circuitos da capital.
O Carnaval é um espaço de alegria, ordem e segurança. E as ações integram saúde, trânsito e fiscalização para que o folião sinta a presença da prefeitura em cada bloco.
A secretária adjunta municipal de Saúde, Mariana Aguiar Prado, enfatizou que o papel da Semusa é garantir que a festa não seja interrompida por riscos evitáveis. "Estamos aqui representando a Semusa com a missão de promover a prevenção de doenças durante os festejos. Nossa equipe estará nas ruas, garantindo que todos possam brincar felizes e aproveitar cada dia do Carnaval 2026 com total segurança", disse Mariana.
CUIDADOS
A campanha mobiliza uma força-tarefa entre diversas secretarias municipais. Durante os dias de desfile, equipes estarão distribuídas estrategicamente para realizar ações diretas:
Distribuição de insumos, com entrega de materiais informativos e itens de prevenção;
Blitz da conscientização, com equipes volantes reforçando mensagens de segurança e respeito e
Dinâmicas interativas com atividades que abordam o bem-estar físico e a responsabilidade no trânsito.
A Prefeitura reforça que o Béra Folia 2026 será pautado por diversão e cuidado. E ressalta que o Carnaval é o momento de florescer grandes causas.
