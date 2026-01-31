Exército dos EUA adverte Irã sobre exercícios militares no Estreito de Ormuz:

Publicada em 31/01/2026 às 09h50
O Exército dos Estados Unidos advertiu o Irã sobre um "risco de escalada e desestabilização" que os exercícios militares da Guarda Revolucionária iraniana representam para as tensões entre Washington e Teerã.
O aviso ocorreu na véspera da manobra da que a Guarda Revolucionária do Irã realizará na costa de seu país entre domingo e segunda-feira. Os exercícios militares —que geralmente são utilizados como uma demonstração de força— utilizarão munição real, segundo a mídia iraniana. (Leia mais abaixo)
O Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês), divisão do Exército norte-americano que responde pelo Oriente Médio, pediu que os exercícios militares iranianos sejam realizados de forma "segura e profissional" e disse que qualquer comportamento que desvie disso representa um risco de escalar ainda mais as tensões militares entre Washington e Teerã.
"As forças dos EUA reconhecem o direito do Irã de operar de forma profissional no espaço aéreo e nas águas internacionais. Qualquer comportamento inseguro e pouco profissional nas proximidades de forças americanas, parceiros regionais ou embarcações comerciais aumenta os riscos de colisão, escalada e desestabilização", afirmou o Exército norte-americano em comunicado divulgado na sexta-feira (30).
Os exercícios militares da Guarda Revolucionária Islâmica, braço direito e maior potência militar do regime do aiatolá Ali Khamenei, ocorrerão em um momento de escalada de tensões entre os EUA e o Irã por conta de ameaças feitas por Donald Trump. O presidente norte-americano afirma que atacará o país caso Khamenei não esteja disposto a negociar limitações a seu programa nuclear, e Teerã afirmou que responderá a qualquer agressão.
O local dos exercícios militares iranianos também é alvo de polêmica: o Estreito de Ormuz é um ponto vital para o tráfego global de petróleo e centenas de navios comerciais passam por ali diariamente. O estreito é uma travessa no coração do Oriente Médio e fica localizado entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã e entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos
