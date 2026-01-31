GUARDA REVOLUCIONÁRIA

Exército dos EUA adverte Irã sobre exercícios militares no Estreito de Ormuz: "Risco de escalada"

Manobras militares da Guarda Revolucionária do Irã, que utilizarão munição real, ocorrerão nos dias 1º e 2 de fevereiro no Estreito de Ormuz, rota de exportação de petróleo mais importante do mundo