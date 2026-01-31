Conta de energia: Rondônia já soma mais de 30 ganhadores em campanha que premia quem paga via Pix

Publicada em 31/01/2026 às 10h16
Desde agosto de 2025, a Energisa realiza a campanha Show de Prêmios Energisa, que já premiou 35 clientes no estado e segue até 30 de abril de 2026. A ação é voltada para consumidores que pagam a conta de energia via Pix e dentro do prazo, transformando o hábito de manter as faturas em dia em uma oportunidade real de ganhar prêmios.
A campanha reúne sorteios mensais, uma roleta digital e premiações especiais, como três anos de conta grátis e o Caminhão de Prêmios, além de cartões-presente e descontos diretos na fatura.
Cadastro é o primeiro passo
Para participar, o cliente deve se cadastrar no site pix.energisa.com.br, aceitar os termos do regulamento e, a partir daí, pagar suas contas de energia por meio do Pix. Após o cadastro, o consumidor passa a ter acesso à Roleta Premiada, com direito a um giro por mês.
Na roleta, é possível ganhar R$ 150 de desconto na conta de energia, cartões-presente virtuais com valores de até R$ 450, além de números da sorte que garantem participação nos sorteios maiores. Ao todo, a campanha vai contemplar 675 clientes, com média de 75 ganhadores por mês.
Pix e conta em dia aumentam as chances
Quem paga a fatura via Pix recebe automaticamente dois números da sorte. O cliente ainda ganha um número da sorte extra se pagar a conta antes do vencimento, utilizar o Pix automático (quando disponível) ou girar a roleta na opção “número da sorte”.
Esses números dão acesso aos grandes sorteios da campanha, que incluem cinco prêmios de três anos de conta grátis, além do sorteio do Caminhão de Prêmios.
Para o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Rondônia, Bernardo Moreira, a campanha une praticidade e benefício direto ao cliente.
“O Pix já é uma das formas mais rápidas e seguras de pagamento, e agora ele também vira chance de ganhar prêmios. Com o Show de Prêmios, o cliente que paga em dia e usa Pix passa a concorrer a descontos, cartões-presente e até três anos de conta grátis. É uma forma de valorizar quem mantém sua conta de energia organizada e em dia.”
A campanha é válida para clientes pessoa física que recebam a conta com QR Code Pix, estejam adimplentes e não tenham irregularidades junto à concessionária.
