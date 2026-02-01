Publicada em 01/02/2026 às 09h40
EM LIMA
Com previsão de 7 mil participantes, Lima, a capital peruana, depois de oito anos volta a receber ao Jogos Panamericanos, no ano que vem, no período de 23 de julho a 8 de agosto, reunindo 41 países e será, em alguns esportes, classificatório olímpico mais importante rumo a Los Angeles 2028.
SEDES
Como sede do pan 2027, Lima se tornará a terceira cidade das Américas a organizar os Jogos duas vezes: Cidade do México (1955 e 1975) e Winnipeg, no Canadá (1967 e 1999).
DECISÃO I
O Corintians pode sagrar-se campeão em duas decisões importantes neste domingo: A partir das 15 horas (BsB) no Emirates Stadium (ING), quando o time do Parque de São Jorge enfrenta o Arsenal, multicampeão europeu, decidindo o I Campeonato de Futebol Feminino promovido pela Fifa.
DECISÃOI II
No mesmo horário o Corintians estará decidido contra o Flamengo a Copa do Rei. No estádio “Mané Garrincha”, 16 horas.
OLIMPÍADA
Definidos vários esportes dos Jogos Olímpicos de Los Aneles, em 2028: Águas abertas, Badminton, Basquete, Basquete 3x3, Canoagem velocidade, Ciclismo BMX freestyle, Ciclismo BMX Racing, Ciclismo de pista, Ciclismo estrada, Ciclismo mountain bike, Esgrima, Handebol, Hipismo adestramento, Hipismo CCE, Hipismo saltos, Hóquei sobre grama, Judô, Natação, Pentatlo moderno, Remo, Rugby sevens, Taekwondo, Tiro esportivo, Vela, Vôlei, Vôlei de praia
ELETRÔNICOS
A ser realizado de 2 e 29 de novembro de 2026, o torneio Esports Nations Cup será realizado em Riade, na Arábia Saudita, com 16 modalidades e distribuirá US$ 45 milhões em premiação (cerca de R$ 235 milhões).
MANO
O brasileiro Mano Menezes é o mais cotado a dirigir a seleção peruana rumo ao Mundial de 2030. O Peru não se classificou para o campeonato deste ano, ficando em 9º lugar entre 10 participantes.
HISTÓRIA
A melhor classificação do Peru em Copas do Mundo foi em 1970, no México, quando o time peruano, dirigido por Didi, bicampeão mundial 1958/62, ficou em 7º lugar, eliminado pelo Brasil.
