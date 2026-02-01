Frentista é agredido durante assalto em posto de combustível na zona Sul

Publicada em 01/02/2026 às 10h00
Na madrugada deste sábado (31), um frentista de aproximadamente 25 anos viveu momentos de terror durante um assalto registrado em um posto de combustível localizado na Avenida Campos Sales, esquina com a Rua Mangueira, no bairro Eletronorte, zona Sul de Porto Velho (RO). A vítima trabalhava sozinha no momento em que foi surpreendida por dois criminosos ainda não identificados.
Segundo informações apuradas, a dupla chegou ao local em uma motocicleta. Ambos usavam capacetes, o que dificultou qualquer tentativa de identificação por parte da vítima ou de possíveis testemunhas. Logo após se aproximarem, um dos suspeitos anunciou o roubo, exibindo uma arma de pressão adaptada para calibre .22, utilizada para intimidar o frentista.
Durante a ação criminosa, os assaltantes passaram a exigir dinheiro do caixa do posto. Em meio à violência empregada, o trabalhador acabou sendo agredido com várias coronhadas na região da cabeça, aumentando ainda mais o clima de pânico e desespero vivido pela vítima, que não teve chance de reação.
