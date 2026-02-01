Homem é encontrado morto sem documentos na zona rural de Candeias

Por pvhnoticias.com
Publicada em 01/02/2026 às 10h10
Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã deste domingo (01), na Linha 45, distrito de Vila Nova Samuel, município de Candeias do Jamari.
Populares acionaram a PM após encontrar a vítima sem vida no meio da via, com a cabeça toda dilacerada, provavelmente por ter sido atropelada por um veículo não identificado, pela madrugada.
Durante os trabalhos da perícia não foi localizado documento de identificação, em seguida o corpo foi removido pelo rabecão ao IML. O caso será investigado pela Polícia Civil.
