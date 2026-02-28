Polícia Civil cumpre prisões no combate ao furtos de motocicletas em Jaru

Por jaruonline.com

Publicada em 28/02/2026 às 08h30

A Polícia Civil de Rondônia cumpriu nesta sexta-feira (27) duas prisões preventivas relacionadas à recente onda de furtos de motocicletas em Jaru. Um dos mandados foi executado no próprio município e o outro em Ariquemes, com apoio da Delegacia Especializada na Repressão a Crimes contra o Patrimônio (DERF).

As prisões são resultado de investigações iniciadas após diversos registros de furtos na cidade. Durante as diligências, veículos subtraídos foram localizados e suspeitos identificados.

Em uma das ocorrências, a Polícia Militar encontrou duas motocicletas furtadas poucas horas antes, já sem placas, dentro de uma residência. Houve tentativa de fuga, resistência à abordagem e necessidade de reforço policial para conter a situação. Os envolvidos chegaram a ser apresentados na UNISP, mas foram liberados por não terem sido flagrados no momento exato do furto.

Um dos investigados, que estava preso em Ariquemes e tinha decisão de soltura, teve novo mandado de prisão preventiva cumprido dentro da própria unidade prisional, evitando que deixasse o sistema.

Com a decretação das prisões preventivas, os investigados permanecem à disposição da Justiça. A ação é vista como resposta direta das forças de segurança à sequência de furtos registrada no município.