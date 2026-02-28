Denarc apreende 45 kg de drogas e prende dois em Porto Velho

Por News Rondônia

Publicada em 28/02/2026 às 08h50

Duas ações do Departamento de Narcóticos (Denarc), realizadas nesta sexta-feira (27), resultaram na prisão de dois homens suspeitos de tráfico de drogas em Porto Velho. Ao todo, foram apreendidos 45 quilos de entorpecentes, além de dinheiro e veículos.

No bairro Jardim Eldorado, zona Sul da capital, os policiais cumpriram mandado de busca no imóvel de um dos investigados, de 25 anos. No local, foram apreendidos 35 quilos de skunk e 2 quilos de cocaína. Segundo o Denarc, ele já era alvo de investigação por suposta ligação com grupo criminoso que receberia drogas oriundas de Guajará-Mirim.

Já no bairro Nacional, zona Norte, outro suspeito, de 22 anos, foi preso após abordagem. Durante buscas no imóvel ligado a ele, a equipe apreendeu 10 quilos de skunk, cerca de R$ 15 mil em dinheiro e dois veículos, que, conforme a polícia, seriam utilizados no transporte dos entorpecentes.

Os dois foram conduzidos ao Denarc e apresentados à autoridade policial para as medidas cabíveis. O caso seguirá sob investigação para apurar a possível atuação dos suspeitos em organização criminosa.