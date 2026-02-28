Assembleia Legislativa realiza Sessão Solene proposta por Luizinho Goebel em homenagem aos 41 anos do CRECI-RO

Por Assessoria

Publicada em 28/02/2026 às 10h19

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia realizou na última sexta-feira (27), Sessão Solene em homenagem aos 41 anos de instalação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – 24ª Região (CRECI-RO) no Estado.

A solenidade foi proposta pelo deputado estadual Luizinho Goebel e a propositura foi aprovada pelo Parlamento, autorizando a realização da homenagem no plenário da Casa de Leis.

O convite oficial é assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano.

Durante a Sessão Solene, será concedido Voto de Louvor ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 24ª Região, em reconhecimento aos serviços prestados ao mercado imobiliário e à regulamentação da atividade de corretagem em Rondônia.

O CRECI-RO atua na fiscalização e no registro dos profissionais do setor imobiliário, garantindo o cumprimento das normas legais e contribuindo para a segurança nas transações de compra, venda e locação de imóveis.

Autor da proposta, o deputado Luizinho Goebel participa da cerimônia e destaca a relevância do Conselho para o fortalecimento do mercado imobiliário e para a valorização dos corretores de imóveis no Estado.

A Sessão Solene reúne autoridades, representantes da categoria, profissionais do setor e convidados, marcando oficialmente as comemorações pelos 41 anos de atuação do CRECI-RO em Rondônia.