Polícia Penal realiza recaptura de foragido de presídio em Ariquemes

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 28/02/2026 às 09h00

Uma intensa caçada de equipes da Polícia Penal resultou na prisão do criminoso Riquelme Damaceno Barbosa que havia fugido do Centro de Ressocialização de Ariquemes, na data de ontem (27)

O apenado foi localizado na BR-364, no município de Ariquemes, nesta madrugada de sábado (28) por volta das 5h.

Outros cinco apenados estão sendo procurados, são eles;

​Ivanildo Gabriel Moreira

​Lucas da Silva de Jesus​

​Luan Costa de Souza

​Mateus da Silva Costa

​Vando Farias dos Santos.