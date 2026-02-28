Polícia Penal realiza recaptura de foragido de presídio em Ariquemes

Uma intensa caçada de equipes da Polícia Penal resultou na prisão do criminoso Riquelme Damaceno Barbosa que havia fugido do Centro de Ressocialização de Ariquemes, na data de ontem (27)
O apenado foi localizado na BR-364, no município de Ariquemes, nesta madrugada de sábado (28) por volta das 5h.
Outros cinco apenados estão sendo procurados, são eles;
Ivanildo Gabriel Moreira
Lucas da Silva de Jesus
Luan Costa de Souza
Mateus da Silva Costa
Vando Farias dos Santos.
