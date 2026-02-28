Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 28/02/2026 às 09h57

Donald Trump confirma ataques ao Irã: "Ameaças iminentes"

Opresidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado os ataques ao Irã, afirmando que eliminou “ameaças iminentes” à segurança do país.

“As forças armadas dos Estados Unidos iniciaram uma grande operação de combate no Irã. Nosso objetivo é defender os americanos por meio da eliminação das ameaças iminentes do governo iraniano”, disse em um vídeo compartilhado na rede Truth Social.

O presidente americano afirmou que as “atividades do Irã” afetam diretamente os Estados Unidos, assim como outros aliados.

“Durante 47 anos, o regime iraniano gritou: ‘Morte à América’ e conduziu uma campanha interminável de derramamento de sangue”, continuou, mencionando também a crise na Embaixada dos EUA entre 1979 e 1981, quando 66 pessoas foram feitas reféns por 444 dias.

“Tem sido terrorismo, e não vamos mais tolerar isso”, ressaltou, acrescentando que o Irã estava reconstruindo seu programa nuclear e desenvolvendo mísseis de longo alcance.

Dirigindo-se diretamente ao povo iraniano, Trump afirmou: “A hora da liberdade está próxima”, mas deixou um alerta: “Bombas cairão por todos os lados”.

“Quando terminarmos, assumam o governo. Ele será de vocês”, disse, acrescentando que esta será “a única chance em várias gerações”, já que “nunca receberam” ajuda de um presidente dos Estados Unidos.

“Nenhum presidente esteve disposto a fazer o que eu estou disposto a fazer esta noite”, concluiu.