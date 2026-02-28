Defesa Civil e Assistência Social garantem transporte, alimentos e água potável às famílias atingidas

Por Augusto Soares

Publicada em 28/02/2026 às 10h05

Morador do bairro Bom Sucesso, na Zona Sul de Porto Velho, João Bernardo da Costa, conhecido como “Goiano”, viveu momentos de apreensão na madrugada de quinta-feira (26), quando a forte chuva que atingiu a cidade fez com que uma enxurrada invadisse rapidamente a casa dele.

A situação foi ainda mais delicada porque a esposa de João é cadeirante e ele está se recuperando de uma cirurgia recente, dependendo da ajuda de familiares.

Nesse momento de dificuldade, ele ressaltou que o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, fez a diferença. A equipe chegou quando a família mais precisava, levando suporte e segurança.

“Excelente, muito bom para todos nós. Somos gratos pela ação. Essa ajuda chegou em boa hora”, destacou João, que reconheceu a importância do atendimento prestado às famílias em situação de vulnerabilidade.

É muito importante saber que tem alguém olhando por nós nesse momento, destacou Jaqueline Guimarães

João acredita que o alagamento no bairro ocorreu por causa do acúmulo de entulhos que represou o igarapé Bate e dificultou o escoamento das águas pluviais.

Há 17 anos morando no bairro Bom Sucesso, ele conta que esta é a segunda vez que enfrenta uma enchente. Apesar da preocupação, a família segue confiante e agradecida pelo apoio recebido.

Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social disponilizaram alimento, água e transporte

Além de disponibilizar transporte para as famílias que precisavam sair das casas alagadas, a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) entregaram alimentos (cestas básicas), roupas, água potável e hipoclorito de sódio, conforme informou o diretor executivo da Defesa Civil, Marcelo Duarte.

Salvou a geladeira

A dona de casa Jaqueline Magalhães, que há 13 anos mora na área afetada no bairro Bom Sucesso, também precisou da ajuda da Prefeitura. Segundo ela, já enfrentou outros alagamentos na região, mas desta vez a situação foi mais grave, pois a água invadiu a casa durante a madrugada.

Dependente de insulina, que precisa ser armazenada sob refrigeração adequada, Jaqueline agiu rapidamente para salvar a geladeira, com a ajuda do marido e de um vizinho. Apesar do susto e de alguns prejuízos materiais, a família conseguiu evitar perdas maiores.

“Foi uma situação bem difícil, mas a Prefeitura veio, acompanhou a gente, perguntou se precisávamos de alimentos, colchões e até dos meus medicamentos. Graças a Deus eu não tive grandes perdas, mas muitos vizinhos perderam quase tudo. É muito importante saber que tem alguém olhando por nós nesse momento”.

Conforme Marcelo Duarte, a chuva foi tão intensa que acumulou cerca de 70 milímetros de água em poucas horas, volume considerado elevado para um curto período. Por conta disso, as equipes foram mobilizadas para atender as famílias impactadas.