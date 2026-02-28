Rússia chama ataques de EUA e Israel contra o Irã de agressão e fala em risco de catástrofe

Por G1

Publicada em 28/02/2026 às 10h02

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou os ataques efetuados neste sábado (28) pelos Estados Unidos e por Israel ao Irã. A pasta chamou a ofensiva de "um ato de agressão armada premeditado e não provocado contra um Estado soberano e independente membro da ONU”.

Em comunicado publicado no Telegram, a chancelaria acusou Washington e Tel Aviv de estarem “se escondendo” atrás de preocupações com o programa nuclear iraniano enquanto buscariam uma mudança de regime.

O Ministério alertou que os ataques podem desencadear uma “catástrofe humanitária, econômica e possivelmente radiológica” na região e acusou os EUA e Israel de “lançarem o Oriente Médio em um abismo de escalada descontrolada”.

Moscou classificou como “inaceitável” o bombardeio de instalações nucleares sob salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica e afirmou estar pronta para ajudar a intermediar uma solução pacífica.

O que disse Trump

Assista também no

00:00/08:57

Minimizar vídeo

Trump confirma ataques ao Irã e diz que objetivo é 'defender o povo americano' de 'ameaças

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou os ataques do país contra o Irã neste sábado (28).

Segundo o presidente, o objetivo é "defender o povo americano' de 'ameaças do governo iraniano".

"Nós garantiremos que o Irã não terá uma arma nuclear", afirmou. "Sempre foi a política dos Estados Unidos, em particular da minha administração, que este regime terrorista nunca poderá ter uma arma nuclear".

Sobre os alvos da operação, Trump disse que os EUA vão "arrasar a indústria de mísseis até o chão".

Trump alertou que, como resultado da operação militar dos EUA, “Podemos ter baixas.” Segundo o NYT, o general Dan Caine, presidente do Estado-Maior Conjunto, havia alertado Trump em reuniões privadas que tropas americanas poderiam ser mortas ou feridas em uma guerra com o Irã.

Os ataques

Fumaça sobe no horizonte após uma explosão em Teerã, Irã, sábado, 28 de fevereiro de 2026. — Foto: AP

Explosões foram ouvidas no centro de Teerã, Capital do Irã, no início da manhã deste sábado (28) no horário local. A ação foi coordenada com os Estados Unidos e Israel.

As ações correm via terrestre e via marítima. A operação ocorre após semanas de negociações entre os EUA e o Irã na tentativa de fechar um acordo que limite ou encerre o programa nuclear iraniano.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, descreveu como "ataque preventivo" e uma ação para "eliminar ameaças". Ele não deu mais detalhes de imediato.

O líder supremo do Irã, Khamenei, não está em Teerã, tendo sido transferido para um local seguro, informou um oficial à Reuters.

As Forças Armadas de Israel disseram que acionaram sirenes de alerta aéreo em diversas áreas do país "para preparar a população para a possibilidade de lançamento de mísseis contra Israel". Também anunciaram a suspensão das aulas e do deslocamento das pessoas ao trabalho.

A autoridade aeroportuária de Israel informou que fechou o espaço aéreo a voos civis.

A Embaixada dos EUA no Catar implementou um protocolo de confinamento para todo o seu pessoal após ataques israelenses ao Irã.

O ataque ocorre num momento em que os Estados Unidos reunir