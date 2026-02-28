Jogos da Pragmatic Play desafiam domínio do “tigrinho” no Brasil

Por Redação

Publicada em 28/02/2026 às 09h28

Os jogos da desenvolvedora Pragmatic Play ganharam força durante 2025 e começam a disputar espaço com a PG Soft, responsável pela série Fortune — que inclui o famoso “jogo do tigrinho”. Dados da KTO indicam que ambas as provedoras concentraram a maior parte das rodadas realizadas no último mês do ano: a PG Soft registrou 44,32% das jogadas, enquanto a Pragmatic Play alcançou 29,46%.

No ranking mensal da plataforma, os títulos Touro Sortudo e Tigre Sortudo, ambos da Pragmatic Play, ocuparam posições de destaque, aparecendo entre os cinco jogos mais populares de dezembro. O Touro Sortudo liderou o mês com 41,14% de popularidade, seguido por Fortune Tiger (35,42%), Fortune Rabbit (30,79%) e o próprio Tigre Sortudo, com 25,72%. Esses resultados mostram que a desenvolvedora conseguiu romper o domínio da PG Soft em meio a uma base de jogadores fortemente atraída pela série Fortune.

O Tigre Sortudo se destacou também liderar em popularidade entre os jogos de 10 centavos, populares por oferecer múltiplas sessões de jogo com orçamento reduzido. Estes títulos atraem perfis de jogadores que buscam prolongar o tempo de entretenimento sem grandes gastos.

No entanto, apesar do aumento na participação da Pragmatic Play, a PG Soft ainda mantém vantagem no número de títulos com popularidade acima de 20%. No levantamento da KTO, a casa do “tigrinho” tem quatro jogos com esta marca, contra apenas três da desenvolvedora rival.

A série Fortune continua entre as mais acessadas da plataforma, impulsionada por outros lançamentos como Fortune Dragon, Fortune Ox e Fortune Mouse. Juntos, esses títulos representam 16% de todas as rodadas realizadas na KTO, consolidando o sucesso da linha da PG Soft. A desenvolvedora também mantém média elevada de engajamento: Fortune Dragon, por exemplo, chegou a ultrapassar o próprio “jogo do tigrinho” em número médio de rodadas por jogador.

De acordo com a mesma base de dados, as categorias mais populares de cassino online em dezembro de 2025 foram os slots, que concentraram 93,6% das rodadas, seguidos pelos crash games (3,7%) e roletas (0,6%). Jogos de vídeo bingo, game shows e blackjack aparecem com participação inferior a 1% cada.

O avanço de provedores como Pragmatic Play e PG Soft ocorre em um momento de forte expansão do mercado brasileiro de apostas digitais. Segundo o relatório State of Mobile 2026, elaborado pela Sensor Tower, o Brasil respondeu por 30% dos downloads de apps de bets no mundo entre julho e dezembro de 2025, totalizando 34,3 milhões de instalações no período.

O país tornou-se o principal mercado emergente do setor, impulsionado pela regulamentação que entrou em vigor em 2025 e que passou a exigir outorga de R$ 30 milhões para empresas operarem com o domínio “.bet.br”.

Mesmo com a expansão de novos provedores, a série Fortune, liderada pelo “jogo do tigrinho”, ainda ocupa posição de destaque e permanece entre as preferências dos jogadores brasileiros. Ainda assim, o crescimento de títulos como Tigre Sortudo e Touro Sortudo sinaliza uma mudança gradual no equilíbrio das desenvolvedoras mais influentes do mercado de cassino online.