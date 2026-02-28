Irã revida e lança mísseis contra Israel após ataque dos Estados Unidos

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 28/02/2026 às 09h52

Após ataque dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, Teerã revidou e lançou mísseis em direção ao território israelense. A informação foi confirmada pela Forças de Defesa de Israel e pelo Irã, via a agência de notícias estatal Tasnim.

"Sirenes foram acionadas em diversas áreas do país após a identificação de mísseis lançados do Irã em direção a Israel. Neste momento, a Força Aérea Israelense está operando para interceptar e atacar ameaças, quando necessário, a fim de eliminá-las", informaram as Forças Armadas pelas redes sociais.

De acordo com a Tasnim, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que a primeira onda de ataques com mísseis e drones foi lançada como resposta aos ataques.

Explosões foram ouvidas no leste e no oeste de Teerã, segundo a mídia iraniana, em uma operação conjunta dos EUA e Israel. A agência Tasnim publicou imagens de uma densa fumaça na capital do país, e o aeroporto Mehrabad teria sido atingido. O espaço aéreo do país, de acordo com a Tasnim, também foi fechado.

A ação ocorreu mesmo depois de ter sido marcada uma quarta rodada de negociações entre americanos e iranianos acerca do programa nuclear de Teerã, que o presidente Donald Trump disse querer ver desmantelado completamente. Ainda não se sabe se o Irã revidou o ataque.

Pela rede social Truth Social, Trump confirmou a operação em um vídeo de oito minutos. "Há pouco, os militares dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã. O nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças do regime iranianos. Um grupo vicioso de pessoas terríveis", disse o republicano.

O ministro de Defesa de Israel também comentou sobre o ataque. "O Estado de Israel lançou um ataque preventivo contra o Irã para eliminar ameaças", disse Israel Katz.