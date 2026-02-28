Senador Marcos Rogério anuncia mais de R$ 76 milhões para Ji-Paraná

Por Jairo Ardull

Publicada em 28/02/2026 às 09h36

O senador Marcos Rogério (PL) assegurou, para 2026, em recursos empenhados, R$ 46, 8 milhões para obras e custeio da administração municipal. Segundo ele, neste ano, ainda serão investidos no município de Ji-Paraná mais cerca de R$ 30 milhões para investimentos nos setores da saúde, assistência social e equipamentos, que totalizam R$ 76,8 milhões.

O parlamentar se reuniu, na sexta-feira (27), com o prefeito Affonso Cândido, vereadores, secretários e imprensa para anunciar o montante de emendas. “Do valor de R$ 46, 8 milhões, R$ 20 milhões serão para a construção do novo Hospital Municipal. Este é um compromisso que tenho com a população de Ji-Paraná e com o prefeito Affonso”.

“O senador Marcos Rogério esteja certo que a nossa administração e o povo de Ji-Paraná saberão reconhecer o esforço dele em investir tantos recursos no município. Esse é o resultado de termos parlamentares trabalhando para o nosso desenvolvimento e garantindo mais saúde para todos”, admitiu Affonso Cândido.

O senador rondoniense também se comprometeu em alocar mais recursos para, caso seja necessário, concluir o projeto do HM. “Estamos dando o passo inicial para erguermos o prédio do novo hospital. E, se precisar, já estou me comprometendo com o prefeito, vereadores, e, principalmente, com a população que essa unidade médica vai sair”, frisou.

Do pacote de obras, faz parte a construção do Centro de Convenções de Ji-Paraná, que terá investimentos de R$ 12,5 milhões. A estrutura será erguida no Complexo Cultural, Esportivo e de Lazer Beira Rio. “Vamos aproveitar a construção do centro para promovermos o turismo de negócios e revitalizamos a área do Parque Ecológico Municipal, próxima ao rio Machado”, lembrou o prefeito Affonso Cândido.

Outra obra anunciada foi o Centro de Especialidades Odontológicas que será erguido no espaço da Unidade Básica de Saúde L1 Maringá (2º distrito). Os recursos para a conclusão chegam a R$ 1,5 milhão, bem como receberão investimentos a reforma de UBSs, construção de duas pontes na área rural, urbanização de calçadas e recuperação de estradas vicinais.

Participaram do encontro o presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná, Marcelo Lemos e os vereadores Wallisson Amaro (Republicanos), Márcio Freitas, Wilian Cândido e Wesley Brito (PL) Joziel Carlos de Brito (MDB), Rosana Pereira (Novo), Licomédio Pereira (PP), Wanderson Bença (PRTB).