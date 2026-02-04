Plantão Social leva serviços essenciais e educação de trânsito ao Residencial Porto Fino, em Porto Velho

Publicada em 04/02/2026 às 15h45
Com o objetivo de aproximar os serviços públicos das famílias atendidas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), o governo de Rondônia realizou a primeira edição do Plantão Social 2026, iniciativa que integra a estratégia de descentralizar os serviços públicos e garantir que informações e direitos cheguem de forma direta às comunidades, promovendo inclusão social e cidadania. A ação, coordenada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e, em consonância com o Decreto n°30.022, de 12 de fevereiro de 2025, onde fica instituído o Comando da Operação do Plano Aliança pela Vida – PAV, com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), aconteceu no dia 30 de janeiro, no Residencial Porto Fino, Bairro Socialista, em Porto Velho.
Durante o evento, moradores tiveram acesso aos atendimentos diretos, orientações e encaminhamentos sociais em um formato acolhedor e resolutivo. Pelo Detran-RO, a Escola Pública de Trânsito (EPT) levou atividades educativas, com destaque para ações lúdicas voltadas às crianças, incluindo a apresentação do boneco Dedeco, reforçando desde cedo a importância do comportamento seguro no trânsito.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas como o Plantão Social fortalecem a presença do estado nas comunidades. “O governo do estado tem investido e trabalhado para promover inclusão social e assegurar o acesso aos direitos da população. Nesse sentido, o Plantão Social é uma forma de garantir cidadania, informação e serviços essenciais, especialmente para as famílias que mais precisam”, evidenciou.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou a importância da participação do órgão. “Além dos serviços, o Departamento atua na educação para o trânsito. Levar a Escola Pública de Trânsito para ações como essa significa investir em prevenção e em um futuro mais seguro, começando pelas crianças.”
Já o diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Mohamad, destacou o papel pedagógico das atividades. “A linguagem lúdica aproxima as crianças e facilita o aprendizado. Quando falamos de trânsito de forma leve e educativa, plantamos uma semente de responsabilidade que se reflete em toda a família.”
SERVIÇOS OFERTADOS
Ao longo do Plantão Social, diversos órgãos parceiros atenderam a população, entre eles:
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia (TRE-RO): regularização de título;
Companhia de Água e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd): troca de titularidade, negociação e cadastro para tarifa social;
Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO): atendimento jurídico;
Sistema Nacional de Emprego (Sine-Rondônia): cadastro para vagas de emprego;
Secretaria de Estado da Educação (Seduc): informações sobre o Programa Pé-de-Meia;
Secretaria de Estado da Saúde (Sesau): vacinação de adultos e crianças;
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf): Carteira do Idoso, Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Carteira do Portador de Epilepsia, Cadastro Único e ID Jovem;
Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RO): abertura de reclamações, denúncias e consultas de CPF no Serasa;
Organização Voluntária e Comunitária: cortes de cabelo feminino e masculino e design de sobrancelhas.
