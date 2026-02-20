Ouro Preto e Ji-Paraná querem manter ou ampliar bancada estadual; Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena também, Vale do Guaporé e 429 na próxima semana

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/02/2026 às 14h00

Deputados – Na coluna de quinta-feira (19) abordamos as possibilidades de reeleição de 22 dos 24 deputados estaduais iniciando por Ariquemes, Jaru e Ouro Preto do Oeste. Hoje temos mais uma lista com. Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral (cerca de 100 mil eleitores) de Rondônia, representado na Assembleia Legislativa (Ale), por três deputados estaduais. Foram eleitos quatro, mas nas eleições municipais (prefeito e vereador) de 2024, Affonso Cândido (PL) foi eleito prefeito e renunciou entrando em sua vaga, o suplente Eyder Brasil, com domicílio eleitoral em Porto Velho. Com mandatos e em busca da reeleição estão os deputados Laerte Gomes (PSD), maior votação em 2022 (25.603 votos), Nim Barroso (PSD) e Cláudia de Jesus, a única representante do PT no Legislativo estadual. Todos são pré-candidatos à reeleição e com chances reais de sucesso.

Ji-Paraná – Laerte Gomes é um dos deputados mais experientes do Poder Legislativo estadual. Além de exercer o cargo pelo terceiro mandato consecutivo, Laerte foi prefeito de Alvorada do Oeste (dois mandatos seguidos), presidente da Associação Rondoniense dos Municípios (Arom), também em dois mandatos; presidente da Ale-RO, presidente do Parlamento Amazônico e já foi Líder do Governo do Governo do Estado, no legislativo estadual. Os mais atentos analistas políticos estão convictos que Laerte, além de se eleger por mais um mandato, deverá ser novamente o mais bem votado nas eleições de outubro próximo, inclusive com votação superior à de 2022. Nim Barroso, também do PSD tem chances reais de reeleição, mesmo sendo o último mais bem votado (7.609 votos) em 2022. Ele foi peça importante na eleição de Affonso Cândido e deverá ter o apoio do prefeito.

Ji-Paraná II – Cláudia de Jesus é a única estrela do PT na Ale-RO. As pesquisas de institutos especializados sinalizam que ela não terá dificuldades para conseguir um novo mandato. Dos 17 vereadores do município, alguns estariam com disposição de enfrentarem as urnas nas eleições de outubro próximo, dentre eles o experiente Joziel de Brito (MDB), segundo mais bem votado em 2024 com 1.715 votos. Também não estaria descartada uma pré-candidatura do radialista Licomédio Pereira (PP), 94 votos nas eleições de 2024. O PDT também tem o ex-deputado estadual e ex vice-governador, Airton Gurgacz, que não se manifestou sobre seu retorno para a política, já que o sobrinho, ex-senador e ex-prefeito, Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado é pré-candidato a senador. A expectativa é que Airton seja candidato a Ale-RO.

Cacoal – O município é o terceiro colégio eleitoral (mais de 60 mil eleitores) do Estado e tem dois representantes na Ale-RO. Cirone Deiró (UB), ex vice-prefeito do município foi o quarto mais bem votado (22.207 votos) em 2022 e está entre os parlamentares mais atuantes do Legislativo estadual. Cirone já passou pela 1ª Secretaria da Assembleia Legislativa. Certamente não terá problemas em conseguir um novo mandato, além de manter ou até ampliar a votação anterior. Cássio Góes (PSD), também foi vice-prefeito no primeiro mandato (2029/22) do atual, Adailton Fúria (PSD) e renunciou, após se eleger deputado em 2022, para assumir o mandato (2023/26). Cássio trabalha a reeleição, considerada normal, porque é um parlamentar atuante, e tem o apoio de Fúria, que foi reeleito prefeito em 2024 com mais de 83% dos votos válidos. O vereador Edmar Kapiche (PSD), o mais bem votado em 2024 é nome expressivo para disputar uma das vagas na Ale-RO.

Pimenta/Vilhena – O deputado Jean Mendonça (PL), ex-prefeito, ex-vereador de Pimenta Bueno, também está entre os parlamentares considerados como favoritos para se eleger para mais um mandato. Tem uma ampla folha de bons serviços prestados em Pimenta Bueno e região, e deputado sempre presente no apoio às reivindicações das comunidades, seja das cidades ou do interior dos municípios da região polarizada por Pimenta Bueno. Em 2022 somou mais de 18 mil votos, foi o 14º mais bem votado e com expectativa de ampliar a votação este ano. Vilhena é o quarto colégio eleitoral de Rondônia com mais de 96 mil eleitores em 2024. O município tem dois deputados na Ale-RO, Luizinho Goebel (Podemos), parlamentar com maior número de mandatos (está no quinto), e Rosângela Donadon (UB). Goebel não deverá ter dificuldades para conseguir o sexto mandato. Rosângela é de família tradicional na região e com chances reais de conseguir se reeleger. O vereador mais bem votado (1.835 votos) em 2024, Celso Eduardo Machado, o Dr. Celso é nome com chances enormes de se eleger deputado estadual.

Respigo

As perspectivas sobre as eleições à Assembleia Legislativa (Ale) terá continuidade na próxima semana. Na pauta a região polarizada por Ariquemes, que tem Alex Redano (Republicanos, presidente da Ale-RO, o delegado Lucas Torres (PP) de Cujubim; Pedro Fernandes (PRD) de Buritis. Na região da BR 429/Vale do Guaporé, tem as deputadas Gislaine Lebrinha (UB) de São Francisco do Guaporé e Taíssa Sousa (Podemos) de Guajará-Mirim +++ Emenda parlamentar da deputada federal Sílvia Cristina (PP-RO), no valor de R$ 100 mil foi liberada para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Cujubim. O recurso será utilizado para custeio e manutenção da entidade +++ A deputada Sílvia Cristina atendeu pedido da vereadora Renata Viana (UB). “Sou madrinha das APAEs em Rondônia e, todos os anos, tenho contribuído com o meu mandato, destinando recursos para manutenção, custeio, reformas, ampliações, contratação de profissionais e outros serviços, para que a entidade possa seguir realizando esse trabalho que é reconhecido por toda a sociedade”, disse a deputada +++ A Páscoa este ano será comemorada no dia 5 de abril. Mas já é possível comprar ovos de Páscoa na maioria dos supermercados de Porto Velho +++ Flamengo (Recopa), Botafogo e Bahia (Libertadores) foram derrotados esta semana em jogos de ida. Todos perderam pelo placar mínimo (1x0) e precisam vencer a segunda partida por um ou mais gols +++ Derrotas ou empate desclassificam os brasileiros. A pressão é maior em cima do Flamengo, que é considerado o melhor time do Brasil.

