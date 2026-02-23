Motociclista é morto enquanto calibrava pneu em borracharia na zona leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 23/02/2026 às 14h20

Um motociclista ainda não identificado foi executado com vários disparos de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (23), em uma borracharia localizada na Avenida Calama, próximo à Rua Ibrahim Sued, no bairro Planalto, na zona Leste de Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondônia, a vítima estava no estabelecimento calibrando os pneus da motocicleta quando foi surpreendida por dois criminosos que chegaram em uma bicicleta. O passageiro desceu armado, sacou uma pistola possivelmente calibre 9 milímetros e efetuou diversos disparos à queima-roupa.

O motociclista foi atingido por vários tiros e morreu instantaneamente, antes de receber qualquer tipo de socorro. Após o ataque, a dupla fugiu, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída ao solo e com grande quantidade de sangue ao redor do corpo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamada, porém o médico apenas pôde constatar o óbito.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica de Rondônia, que realizou a perícia criminal. Durante os procedimentos, foi verificado que a dinâmica do crime caracteriza uma execução, devido à quantidade de disparos e à forma direta como a vítima foi atacada.

Após a finalização dos trabalhos periciais, o corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e posterior identificação oficial.

Ainda segundo levantamento feito pela equipe de reportagem, o homem não possuía passagens pela polícia, o que aumenta o mistério em torno da motivação do crime. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil de Rondônia, que busca identificar os autores e esclarecer as circunstâncias da execução.