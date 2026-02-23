Jovem é morto a tiros e duas pessoas ficam feridas em Cerejeiras

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/02/2026 às 14h33

A investigação de um homicídio foi iniciada após um jovem ter sido morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (23), em Cerejeiras, enquanto outras duas pessoas ficaram feridas durante a ocorrência registrada na Rua Jordânia, no bairro Primavera.

No local, um dos atingidos foi encontrado no quintal de uma residência com ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região das nádegas. Consciente, ele solicitava socorro quando a equipe policial chegou. Em outro ponto da mesma via, ao lado de uma motocicleta, foi localizado um homem com múltiplas perfurações compatíveis com tiros e sem sinais vitais aparentes.

O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, que confirmou o óbito ainda na cena. A vítima sobrevivente foi estabilizada e encaminhada ao hospital do município, sendo transferida posteriormente para uma unidade regional. Durante o ataque, um disparo atingiu a parede de madeira de uma casa próxima e estilhaços feriram o braço da moradora, que também recebeu atendimento médico.

Em relato prestado à Polícia Militar, o sobrevivente disse que ele e a outra vítima teriam sido abordados por dois indivíduos em uma motocicleta sem placa. Conforme a versão apresentada, os suspeitos teriam apontado uma arma de fogo, iniciado perseguição e efetuado disparos após luta corporal.

Após a perícia técnica, o corpo foi removido para exames de necropsia. O caso, que corresponde ao segundo homicídio registrado no município neste ano, segue sob apuração da Polícia Civil, responsável por buscar a motivação e identificar os autores.