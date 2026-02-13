Motociclista causa grave acidente com viatura da PM é preso pelo PATAMO

Publicada em 13/02/2026 às 08h40
A tarde desta quinta-feira (12) foi marcada por revolta e tensão em Rolim de Moura. O acusado que provocou um grave acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar finalmente foi capturado após intenso trabalho das equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia.
Segundo informações apuradas pelo Rondônia News, o indivíduo estava conduzindo uma motocicleta roubada quando desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas ruas da cidade. Durante o acompanhamento tático, o suspeito realizou manobras perigosas, colocando em risco a vida de pedestres, motoristas e dos próprios policiais.
A perseguição terminou em um grave acidente envolvendo a viatura da PM, gerando prejuízos materiais e quase resultando em lesões sérias nos militares que atuavam na ocorrência. Mesmo diante da situação crítica, os policiais não desistiram.
Horas após o acidente, e após diligências incansáveis, as equipes conseguiram localizar a motocicleta roubada utilizada na fuga. A caçada continuou até que o criminoso fosse finalmente encontrado e preso pela equipe do PATAMO.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à UNISP, onde ficou à disposição da Justiça.
A ação rápida e determinada da Polícia Militar demonstra o compromisso da corporação com a segurança da população. O indivíduo, que colocou inúmeras vidas em perigo e causou prejuízos ao patrimônio público, agora está fora de circulação.
