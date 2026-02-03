Mais de 50 toneladas de adubo são entregues pelo governo para produtores da comunidade Rancho Alegre

Publicada em 03/02/2026 às 14h31
Os produtores rurais da comunidade do Rancho Alegre, receberam 59 toneladas de adubo do governo de Rondônia, com o objetivo de melhorar as condições nas propriedades rurais, contribuindo para a sustentabilidade e aumento da produtividade da renda familiar. A entrega aconteceu no sábado (31), na Associação dos Produtores Rurais Nova Esperança (Asprone), em Candeias do Jamari.
A ação faz parte das políticas públicas desenvolvidas por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), voltadas ao fortalecimento do pequeno produtor, garantindo a melhoria de cultivo e o aumento da produtividade e renda dos moradores rurais. O insumo entregue será utilizado principalmente nas lavouras de subsistência e na produção comercial das famílias atendidas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos na agricultura familiar fortalecem a economia do estado e garantem mais desenvolvimento para Rondônia. “A entrega de insumos ajuda a reduzir os custos para o produtor e ampliam as oportunidades de crescimento no campo”, salientou.
O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, ressaltou que a atuação da gestão tem sido estratégica para levar suporte direto e atender as principais demandas dos produtores. “A Seagri tem atuado de forma próxima aos agricultores, levando assistência, adubo e apoio técnico. O objetivo é garantir que o produtor tenha condições de produzir mais e melhor, com sustentabilidade e qualidade de vida para sua família.”
Moradores da comunidade também destacaram a importância da ação para o fortalecimento da produção local. O morador Aucemir Almeida, agradeceu ao governo do estado pelo apoio recebido. “A gente realmente precisava desse apoio para ajudar a comunidade e melhorar a produção”, disse.
Já a moradora Laudicene Domingos, destacou a satisfação com os insumos recebidos e os benefícios para o trabalho no campo. “Estou muito feliz com essa benfeitoria. O adubo vai ser muito bem utilizado na nossa produção. Só temos a agradecer ao governo de Rondônia por essa ação que ajuda tanto a gente.”
