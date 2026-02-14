“Lá fora, você toma um pau”: briga termina com saída de Edilson do BBB 26

Publicada em 14/02/2026 às 09h32
A madrugada de sábado (14) terminou com mais uma baixa no elenco do Big Brother Brasil 26. Edilson Capetinha foi desclassificado após se envolver em uma discussão com Leandro Boneco que evoluiu para contato físico dentro da casa. A decisão foi confirmada pela TV Globo, que analisou as imagens antes de anunciar a medida.
Em comunicado enviado à imprensa, a emissora afirmou: “Após análise das imagens do participante com Leandro, constatou-se que Edilson ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt”.
O conflito começou em um dos quartos do confinamento. Leandro entrou no cômodo do andar superior e acendeu a luz, o que irritou parte dos participantes do Camarote. A situação rapidamente saiu do controle. “Eu estou dormindo, vai tomar no c*. Não está vendo?”, disparou Edilson. Leandro respondeu: “Qual o problema? O quarto é coletivo”.
A discussão seguiu com provocações. “Está tirando essa onda porque está aqui dentro, lá fora teria tomado ‘um pau’”, afirmou o ex-atleta. Em meio aos xingamentos, houve contato físico entre os dois. “Vai ficar me agredindo de graça? Me largue! Seu fuleiro. É porque eu estou aqui dentro, né?”, reagiu Leandro, mantendo as mãos para trás. Edilson insistiu: “Lá fora, você toma um pau”.
Outros confinados intervieram para separar os dois, entre eles Babu Santana. Pouco depois, a produção avaliou o ocorrido e optou pela desclassificação.
A repercussão nas redes sociais foi imediata, com internautas cobrando punição ao participante do Camarote. Esta é a terceira saída por conflito nesta edição. Dias antes, Sol Vega deixou o programa após uma briga com Ana Paula Renault. No início da temporada, Paulo Augusto também foi retirado após embate com Jonas durante a dinâmica do Big Fone.
O apresentador Tadeu Schmidt deve detalhar o caso na edição ao vivo.
Veja o momento do Edilson Capetinha sendo desclassificado do BBB26 após ‘agredir’ o Leandro Boneco pic.twitter.com/VhSQ7iVLDY — Jeje ✨ #BBB26 (@jejezaum) February 14, 2026
