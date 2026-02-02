Ji-Paraná vence confronto direto e assume liderança do Rondoniense Sicredi

Publicada em 02/02/2026 às 08h20
A definição da liderança do Campeonato Rondoniense Sicredi foi alterada ao fim da 5ª rodada após os resultados registrados no complemento deste domingo, marcado por partidas equilibradas e disputa direta na parte de cima da tabela. No Estádio Biancão, em Ji-Paraná, o então líder Rondoniense foi superado pelo Ji-Paraná Futebol Clube, em duelo que reuniu as duas equipes invictas da competição até aquele momento.
O confronto teve domínio alternado e exigiu esforço das duas equipes ao longo da partida. A vitória do time da casa foi construída apenas nos minutos finais, quando a bola ficou com o estreante Juan Pablo dentro da área. O atacante finalizou com força e garantiu o gol que definiu o resultado, assegurando os três pontos ao Galo da BR.
Com o resultado, o Ji-Paraná ultrapassou o adversário direto e passou a ocupar a primeira colocação do campeonato, mantendo-se como a única equipe invicta após cinco rodadas disputadas. Já o Rondoniense, com a derrota, deixou a liderança e agora aguarda a sequência da competição.
Na próxima rodada, marcada para a noite de quarta-feira, o Ji-Paraná terá compromisso fora de casa, no Estádio Aglair Tonelli, onde enfrenta o União Cacoalense, atual lanterna do campeonato. O Rondoniense não entra em campo na rodada seguinte e cumprirá folga prevista na tabela.
