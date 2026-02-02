Gazin Porto Velho vence Sport Genus no clássico da capital pelo Rondoniense

Publicada em 02/02/2026 às 08h30
O clássico da capital disputado no Estádio Aluízio Ferreira foi decidido ainda na primeira etapa, quando o Gazin Porto Velho construiu a vantagem que lhe garantiu a vitória sobre o Sport Genus. Mesmo atuando parte do jogo com um jogador a menos, a equipe conseguiu administrar o resultado e saiu de campo com o triunfo por 2 a 1.
A abertura do placar ocorreu logo nos minutos iniciais do primeiro tempo. Após levantamento na área, Gabriel Davis foi acionado e, de cabeça, encobriu o goleiro Dida, colocando a Locomotiva em vantagem. A pressão seguiu, e o segundo gol veio ainda antes do intervalo. Em jogada de velocidade, Pablinho entrou na área e finalizou cruzado, superando novamente o goleiro adversário e ampliando o marcador.
No segundo tempo, com a inferioridade numérica, o Gazin Porto Velho recuou suas linhas, permitindo maior posse de bola e presença ofensiva do Sport Genus. As oportunidades passaram a ser criadas com mais frequência, mas as tentativas não foram suficientes para vencer o goleiro Serjão. Mesmo assim, a Locomotiva ainda desperdiçou chances de aumentar a diferença no placar.
Já nos acréscimos, o Sport Genus conseguiu descontar. Em cobrança de pênalti, Fernandinho converteu e diminuiu o resultado, sem tempo para uma reação maior. O apito final confirmou a vitória do Gazin Porto Velho por 2 a 1 no clássico realizado em Porto Velho.
Na próxima rodada do Campeonato Rondoniense, o Gazin Porto Velho enfrenta o Guaporé, no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura. O Sport Genus volta a campo no Aluízio Ferreira, onde encara o Barcelona.
