Corinthians vence o Flamengo; Palmeiras tropeça no Paulistão; Tabelinha Rondoniense ...

Publicada em 02/02/2026 às 08h30
Corinthians vence o Flamengo e conquista a Supercopa Rei 2026. Palmeiras tropeça no interior e Noroeste vence a primeira no Paulistão. Tabelinha Rondoniense: Campeonato Estadual, árbitro na CBF e confrontos da Copa do Brasil.
Com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto, Timão bate o “Super Fla” por 2 a 0 em Brasília. Derrota para o Botafogo-SP freia Verdão, enquanto Noroeste reage na luta contra o rebaixamento.
Supercopa - O Corinthians começou a temporada 2026 em grande estilo. NO domingo (1º), no Mané Garrincha em Brasília, o Timão venceu o Flamengo por 2 a 0 e conquistou a Supercopa Rei, repetindo o feito histórico de 1991. Os gols foram marcados por Gabriel Paulista, ainda no primeiro tempo, e por Yuri Alberto, com um golaço no último lance da partida.
A equipe paulista foi superior desde o início e abriu o placar, após jogada ensaiada coletiva. No segundo tempo, o cenário ficou ainda mais favorável com a expulsão de Carrascal, do Flamengo. Aproveitando o espaço, Yuri Alberto avançou livre, deu um chapéu no goleiro Rossi e fechou a conta de cabeça, já nos descontos.
A decisão também entrou para a história fora de campo. Com as duas maiores torcidas do país, o Mané Garrincha recebeu 71.244 torcedores, novo recorde de público do estádio.
Paulistão - A sexta rodada do Paulistão foi movimentada no domingo (1º) e trouxe surpresas. Em Ribeirão Preto, o Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo-SP por 1 a 0, no Santa Cruz/Arena NicNet, e perdeu a chance de se isolar na liderança. O gol da vitória saiu no segundo tempo, com Leandro Maciel. Com o resultado, o Botafogo-SP entrou no G8, enquanto o Verdão caiu para a segunda posição, com 12 pontos.
Em Bauru, o Noroeste, enfim desencantou. Jogando em casa, venceu o Velo Clube por 2 a 0, com gols de Ronaldo Alves e Carlão, respirando na tabela e subindo para a 12ª colocação.
Outro destaque foi o empate do Red Bull Bragantino com o São Bernardo por 1 a 1, nos acréscimos, mantendo a invencibilidade. Já o duelo entre Mirassol e Novorizontino foi adiado por causa da chuva.
Tabelinha Rondoniense
Rodada de sábado e domingo movimenta a disputa no Estadual com resultados importantes. Copa do Brasil 2026: clubes de Rondônia conhecem seus caminhos. Árbitro de Rondônia estreia na Série A do Brasileirão.
Rondoniense - A 5ª rodada do Campeonato Rondoniense Sicredi Série A 2026 agitou o fim de semana. No sábado (31), o Guaporé FC venceu o Barcelona-RO por 2 a 0 no Estádio Aluízio Ferreira, chegando aos sete pontos e encostando nos líderes da competição.
No domingo (1º), o clássico Ji-Paraná FC x Rondoniense SC marcou a rodada. Ji-Paraná, vice-líder invicto, enfrentou o atual líder Rondoniense, vencendo por 1 a 0, mantendo a disputa equilibrada na parte de cima da tabela.
Também no domingo, o Gazin Porto Velho EC voltou a campo contra o SC Genus, em mais um jogo que movimentou a classificação geral do Estadual, o Gazin derrotou o Genus por 2 a 1.
A rodada 5 reforçou a competitividade do Estadual, com confrontos diretos e resultados que devem definir posições no G-4 nas próximas semanas.
Copa do Brasil - O sorteio da Copa do Brasil 2026 definiu os desafios dos representantes de Rondônia. O Porto Velho estreia na segunda fase contra o Operário VG, fora de casa, e terá um calendário pesado com Estadual, Série D e Copa do Brasil. Já o Ji-Paraná inicia na primeira fase, em jogo único no Biancão, diante do Pantanal-MS. O Guaporé também começa fora de casa, enfrentando o Galvez-AC. O torneio mantém partidas eliminatórias e final em jogo único, em estádio neutro.
Árbitro - O árbitro assistente rondoniense Joverton Wesley de Souza Lima marcou presença na elite do futebol nacional. Natural de Ariquemes e com 31 anos, ele atuou na partida entre Internacional e Athletico-PR, pela 1ª rodada do Brasileirão Série A, no Beira-Rio. Joverton foi selecionado para o Programa de Profissionalização de Arbitragem da CBF, que reúne 72 árbitros com remuneração fixa, bônus por desempenho e avaliações constantes. O projeto visa elevar o nível da arbitragem no futebol brasileiro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!