Jeffrey Epstein se descreveu como

Publicada em 03/02/2026 às 15h13
Em uma entrevista incluída nos documentos recentemente divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Jeffrey Epstein afirmou ser um “predador sexual de categoria um”, que classificou como “o mais baixo”.
O material faz parte de um conjunto de arquivos que vêm sendo tornados públicos desde o ano passado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Na última sexta-feira, foram divulgadas cerca de três milhões de páginas, além de 180 mil imagens e dois mil vídeos relacionados ao caso.
Na entrevista, cuja data exata não foi informada, Epstein é questionado se seria um predador sexual de categoria três. Ele responde de forma direta: “Categoria um. Sou o mais baixo”.
Embora o entrevistador não apareça nas imagens, há indícios de que se trate de Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump durante os primeiros meses do primeiro mandato do republicano.
Em outro momento da conversa, Epstein é questionado se seria “o próprio diabo”. Ele responde: “Não, mas tenho um bom espelho”. O entrevistador insiste, afirmando que a pergunta era séria, antes de a gravação ser interrompida.
"Não sei. Porque você diria isso? [...] O diabo me assusta", disse o criminoso.
