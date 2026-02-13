Homem é encontrado com o pescoço cortado dentro de casa em Alta Floresta

Publicada em 13/02/2026 às 08h50
Uma ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta quinta-feira 12, em Alta Floresta d’Oeste (RO). A vítima foi encontrada gravemente ferida no dentro da própria residência.
De acordo com informações apuradas, um morador da região foi avisado por terceiros de que havia grande quantidade de sangue na parte externa da casa da vítima. Ao se dirigir até o local para averiguar a situação, ele constatou as manchas e, ao entrar na residência, encontrou o homem sentado no sofá, com o corpo ensanguentado.
Vizinhos acionaram imediatamente a Polícia Militar e uma equipe de socorro. A vítima foi encaminhada ao hospital local, onde permaneceu sob cuidados médicos. Segundo informações, ele apresentava lesões graves na região do pescoço e um inchaço significativo na cabeça.
No interior da residência, foram encontrados uma lâmina de barbear e um pedaço de madeira, objetos que podem ter sido utilizados na agressão. A perícia técnica esteve no local para realizar os procedimentos de praxe, e após a conclusão dos trabalhos, o imóvel foi liberado a um familiar da vítima.
Ainda conforme relato obtido no hospital, o homem afirmou que reconheceria o autor do crime caso o visse novamente. O caso será investigado pelas autoridades competentes.
