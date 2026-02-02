Guaporé derrota o Barcelona no Aluízio Ferreira e entra no G-3 do Rondoniense

Publicada em 02/02/2026 às 08h10
A vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona, neste sábado, alterou o cenário da tabela do Campeonato Rondoniense. Com o resultado, o Guaporé chegou aos 7 pontos e passou a ocupar a terceira colocação da competição. O adversário, que iniciou a rodada tentando se aproximar dos líderes, permaneceu com 4 pontos e caiu para a quinta posição.
O confronto foi disputado no estádio Aluízio Ferreira e teve ritmo intenso desde o início. Mesmo atuando fora de casa, o Guaporé apresentou maior organização coletiva e conseguiu criar as principais chances ofensivas ao longo do jogo, exigindo intervenções do goleiro Evan. O Barcelona tentou explorar o mando de campo, mas encontrou dificuldades para conter as investidas do adversário.
O placar foi aberto ainda na primeira etapa, após bola alçada na área. Marquinhos Acreano apareceu entre os defensores e finalizou para marcar o primeiro gol da partida. O meia foi novamente decisivo no segundo tempo, quando participou de nova jogada aérea. Após o cruzamento, a bola foi escorada de cabeça e sobrou para Mano, que finalizou de primeira, em chute cruzado no canto esquerdo, ampliando a vantagem.
Com o gol marcado, Mano passou a dividir a artilharia do Campeonato Rondoniense, chegando a três gols na competição. O atacante também alcançou a marca de sete gols pelo Guaporé, número que o iguala a Rodrigão como um dos maiores artilheiros da história recente do clube da Zona da Mata.
Na sequência do campeonato, o Guaporé volta a campo para enfrentar o Gazin Porto Velho, em partida marcada para o estádio Cassolão. Já o Barcelona terá compromisso contra o Genus, buscando recuperação para não se distanciar da parte de cima da tabela.
