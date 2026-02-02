Prefeitura entrega mais uma ponte à comunidade da Linha 44, garantindo segurança e melhores tráfego para os moradores

Por Assessoria
Publicada em 02/02/2026 às 08h54
Prefeitura em ação! Mais uma obra concluída e entregue à população. Nesta sexta-feira, a Prefeitura, por meio da equipe da SEMADER, finalizou e entregou mais uma ponte à comunidade da Linha 44, garantindo segurança, mobilidade e melhores condições de tráfego para os moradores.
O prefeito destacou a agilidade e o comprometimento da equipe de pontes, bem como a atuação eficiente do secretário da pasta, que coordenou os trabalhos e possibilitou a liberação do tráfego em tempo hábil, minimizando transtornos à comunidade.
A gestão municipal segue trabalhando com responsabilidade e dedicação, levando infraestrutura e desenvolvimento para todas as regiões do município.
Prefeitura em ação, cuidando das pessoas e do futuro!
