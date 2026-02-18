Fim do Carnaval abre campanha em Rondônia, sucessão estadual envolve capital e interior, disputa pelo Senado será ferrenha

Publicada em 18/02/2026 às 14h00
Deputado – O ex-deputado estadual Anderson Pereira, que assumiu o cargo com a morte da ex-deputada, no exercício do cargo, a saudosa e querida Lúcia Tereza, que também foi prefeita de Espigão do Oeste deixou uma reeleição praticamente certa, e optou por uma candidatura à Câmara Federal em 2022. Foi o 13º mais bem votado (18.303 votos) e não obteve sucesso. Esta semana Anderson se pronunciou publicamente que é pré-candidato a deputado federal nas eleições gerais de outubro. Anderson, ainda, não tem partido político, mas até as convenções (20 de julho a 5 de agosto), quando serão efetivados os candidatos à presidência da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas à Câmara Federal de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas já estará filiado. Anderson é um político ficha-limpa, que deixou um bom trabalho no Legislativo Estadual e no Sitetuperon, sindicato das empresas de ônibus coletivos.
Eleições – A partir da próxima semana as eleições gerais deste ano estarão no topo das informações. O Carnaval passou, felizmente sem muita violência em Rondônia, méritos para policiamento ostensivo-preventivo, que funcionou durante o período, e agora certamente teremos intensa mobilização dos dirigentes partidários, em busca de bons candidatos e de lideranças em todos os níveis em busca de espaço para concorrer nas eleições de outubro. Teremos eleições presidenciais, mas a sucessão estadual, as duas vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias legislativas ocupam maiores espaços na mídia regional. No caso do Senado as duas vagas são de Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente.
Eleições II – Marcos Rogério já se manifestou, publicamente, que é pré-candidato a governador. Ele tem domicílio eleitoral em Ji-Paraná segundo maior colégio eleitoral do Estado com mais de 100 mil eleitores, onde temos mais três pré-candidatos, mas às vagas ao Senado. Ex-senador Acir Gurgacz, que preside o PDT em Rondônia, a deputada federal Sílvia Cristina presidente estadual do PP, e o pecuarista Bruno Scheid, indicação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Antes eram quatro, mas como Rogério está disposto a concorrer à sucessão estadual, temos três candidatos de ji-Paraná, dois com enormes chances de sucesso, no caso Acir, que além de senador também já foi prefeito do município, e Sílvia Cristina, que passou pela vereança ji paranaense. Scheid é uma aposta de Bolsonaro.
Senado – Em busca das mesmas duas vagas também temos o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo, eleito pelo Republicanos, de Ariquemes, que deverá mudar de partido até às eleições de outubro. É pré-candidato de extrema-direita, está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa, tem um discurso bem elaborado e não estaria concorrendo somente de forma figurativa. Temos duas vagas, uma já aberta, porque Rogério tem como objetivo a sucessão estadual e Confúcio, que já tinha dito que disputaria o Governo do Estado, cargo que ocupou em dois mandatos. Ele ainda, não teria definido seu futuro político. Já disse que disputaria o cargo de governador, mais recentemente que o objetivo seria a reeleição e até a possibilidade de não disputar cargos públicos este ano. Como as convenções estão a pouco mais de cinco meses o futuro político de Confúcio, bom de voto, nunca perdeu uma eleição (prefeito, deputado federal governador, senador), ainda é incerto.
Governo – Além de Confúcio, que poderá disputar a sucessão estadual, temos mais uma plêiade de pré-candidatos como o vice-governador Sérgio Gonçalves (UB), que concorrerá caso o governador Marcos Rocha PSD) renuncie seis meses antes, para concorrer ao Senado, o agora petista Expedito Netto, ex-deputado federal; o ex-prefeito de Porto Velho, dois mandatos seguidos, Hildon Chaves, que deverá deixar a presidência estadual do PSDB, e o advogado Samuel Costa, do Rede, todos da capital. No interior temos nomes expressivos, como Adailton Fúria (PSD), prefeito-reeleito de Cacoal e Flori Cordeiro, reeleito prefeito de Vilhena, ambos com enorme força eleitoral, pois já provaram isso nas urnas em eleições anteriores, e que dependem de um bom vice da capital para formatar duplas com considerável potencial de votos.
Respigo
Expectativa para o resultado do desfile das escolas se samba do Rio Janeiro, que ocorre hoje a partir das 14h50. As escolas do primeiro grupo desfilaram nas noites/madrugadas de segunda/terça-feira e terça/quarta-feira na Avenida Sapucaí +++ As atividades do funcionalismo público (federal, estadual, municipal) retomarão às atividades a partir de quinta-feira (19). Durante o período carnavalesco funcionaram somente os serviços essenciais +++ As sessões plenárias ordinárias da Assembleia Legislativa serão retomadas na terça-feira (24) a partir das 15h. Certamente teremos uma pauta extensa +++ O´Higgins e Bahia jogam hoje (18), às 18h, e o Nacional Potosi contra o Botafogo (as 20h30). Os dois confrontos pela Libertadores da América +++ Na quinta-feira (19) o Atlético Lanus (Argentina) receberá o Flamengo, pela Conmebol Recopa 2026. O jogo tem início marcado para as 20h30.
Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar Chopp Colônia, o melhor do Brasil.
+ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9.8112.1412
Comentários
Seja o primeiro a comentar!