Corpo de Bombeiros reforça proteção dos foliões e explica sobre trios elétricos parados durante chuva

Em Rondônia, o carnaval acontece durante o período de chuva e isso tem aumentado a atenção quanto a possíveis acidentes com descargas elétricas durante o período festivo. Para a segurança das equipes técnicas e, principalmente, dos foliões, o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) reforça medidas preventivas, a exemplo dos trios elétricos que permanecem parados durante a chuva, por concentrarem grande quantidade de equipamentos elétricos e estruturas metálicas elevadas, o que aumenta o risco de choques elétricos.
O fato pôde ser constatado no final da tarde de sábado (14), durante o desfile de um dos maiores blocos carnavalesco da Região Norte. No início do percurso, a chuva em Porto Velho, fez com que medidas de segurança fossem colocadas em prática. Durante a chuva, os trios elétricos ficaram parados, mas a festa foi mantida.
Diante do ocorrido, o Corpo de Bombeiros Militar emitiu uma nota esclarecendo sobre a segurança elétrica e operação de trios elétricos sob chuva. A corporação deixa claro que, a dinâmica de segurança aplicada aos trios e blocos não se trata de uma decisão isolada ou impositiva, mas, sim, o reflexo de uma junção de fatores técnicos e normas de segurança fundamentais para a preservação da vida, ou seja, qualquer medida tomada tem como base normas de segurança e análise de risco.
NORMAS DE SEGURANÇA
A liberação para retomada das atividades só deve ocorrer após avaliação das condições climáticas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, os organizadores de eventos são responsáveis por cumprir os protocolos de segurança e manter equipes técnicas preparadas para agir em caso de emergência.
Para a corporação, o cumprimento das regras demonstra responsabilidade e compromisso com a integridade física de todos os envolvidos, reforçando que nenhuma programação festiva pode colocar em risco as normas de segurança e da proteção à vida.
