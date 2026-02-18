Rafa Justus sobre ataques nas redes: “Já está ficando insuportável lidar com isso”

Publicada em 18/02/2026 às 15h45
A influenciadora Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para falar sobre críticas e ataques que afirma estar recebendo na internet.
Em um vídeo publicado no perfil, Rafaella anunciou que faria um teste antes de decidir se manteria os comentários abertos. "Gente eu vou fazer um teste: se esse vídeo não tiver nenhum comentário infeliz, continuo com os comentários abertos nessa conta", declarou.
A adolescente explicou que, caso as mensagens ofensivas continuem, tomará uma medida mais rígida. "Caso contrário, vou desativar os comentários de todos os vídeos, porque já está ficando insuportável lidar com isso", lamentou.
A publicação provocou reações divididas entre os internautas. Uma pessoa comentou: "É só desativar, tá na Internet tem que se acostumar a ser julgada". Rafa respondeu à crítica: "Internet não é passe livre pra falta de respeito. Opinião é uma coisa, ataque é outra. Cada um escolhe como se comporta. Eu escolho o respeito".
O episódio reacendeu debates nas redes sobre limites entre opinião e ofensa, além do impacto de comentários negativos em perfis públicos.
