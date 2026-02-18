Neymar diverte seguidores ao falar do Carnaval de Bruna Biancardi

Publicada em 18/02/2026 às 15h21
Depois que a presença de Bruna Biancardi no Carnaval do Rio gerou comentários nas redes sociais, Neymar resolveu se pronunciar. Foi a primeira vez que o atacante falou publicamente sobre a ida da companheira aos desfiles realizados na noite de segunda-feira (16), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.
Em um vídeo publicado por ele, o jogador aparece segurando a filha do casal, Mavie, e faz uma brincadeira ao perguntar quem tinha ido ao Carnaval. Em seguida, mostra o ambiente da casa e comenta que a mãe da criança estava presente e muito bonita. No momento da gravação, Bruna surge ao fundo.
A empresária marcou presença na folia carioca, e o assunto rapidamente ganhou repercussão online. Diante disso, Neymar optou por responder de forma descontraída, exibindo a rotina familiar e destacando a participação da influenciadora no evento.
