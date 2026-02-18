Shia LaBeouf se envolve em briga durante Carnaval nos EUA e acaba detido

Publicada em 18/02/2026 às 15h31
Conhecido por protagonizar a franquia Transformers, o ator Shia LaBeouf foi preso na madrugada desta terça-feira (17), em Nova Orleans, nos Estados Unidos. A detenção ocorreu após uma suposta briga durante o Mardi Gras, tradicional celebração que reúne milhares de pessoas na cidade.
De acordo com o portal TMZ, o ator teria agredido algumas pessoas durante a confusão e precisou receber atendimento médico. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o que teria motivado o desentendimento.
Ainda segundo o TMZ, LaBeouf deixou o bar escoltado por seguranças, mas a discussão teria continuado do lado de fora do estabelecimento. Ele deverá responder judicialmente por duas acusações de lesão corporal leve.
O artista é casado com a atriz Mia Goth, neta da brasileira Maria Gladys, e já esteve envolvido em outros episódios com a polícia ao longo dos anos.
Em 2007, foi detido após ameaçar um vizinho com uma faca. No ano seguinte, acabou preso por dirigir sob efeito de álcool depois de se envolver em um acidente de trânsito. Em 2014, voltou a ser levado pelas autoridades após causar tumulto em um teatro. Três anos depois, em 2017, foi preso na Geórgia por embriaguez em público e má conduta, sendo posteriormente encaminhado para uma clínica de reabilitação.
Mais recentemente, em junho de 2025, o ator foi acusado de agressão sexual, lesão corporal e danos morais.
Além de “Transformers”, Shia também integrou o elenco de produções como Corações de Ferro, O Mistério dos Escavadores, Paranoia, O Cobrador de Impostos e Ninfomaníaca.
