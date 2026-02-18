Carnaval Seguro garante acolhimento, proteção e segurança aos foliões

Publicada em 18/02/2026 às 15h04
O Carnaval é tempo de celebrar a nossa cultura. É quando a cidade ganha cores, música e sorrisos espalhados por todos os cantos. E, para que essa alegria permaneça do início ao fim da programação do Béra Folia, a Prefeitura de Porto Velho está presente nas ruas desde o primeiro dia, trabalhando para que cada momento seja vivido com tranquilidade e segurança, por meio do programa Carnaval Seguro.
A iniciativa reúne diversas secretarias municipais em uma atuação integrada e estratégica, pensada para cuidar das pessoas em cada detalhe. O foco é garantir proteção, acolhimento e orientação, especialmente para mulheres e outros grupos em situação de maior vulnerabilidade.
“No Carnaval, a violência aumenta e quem mais sofre são as mulheres e outros grupos vulneráveis. Por isso, a Prefeitura criou o Programa Carnaval Seguro, com van e trailer de apoio. A gente orienta, acolhe e, por meio da atividade delegada, tira um agressor de circulação. Essa ação conta com o apoio de vários órgãos, entre eles o Ministério Público, a Delegacia da Mulher e os Conselhos Tutelares”, explicou o prefeito Léo Moraes.
Mais do que uma estratégia de segurança, o programa representa cuidado com as pessoas. É a presença do poder público orientando, acolhendo e protegendo, especialmente quem mais precisa, para que a alegria do Carnaval não seja interrompida por nenhuma forma de violência.
Para que a festa continue sendo marcada apenas por momentos felizes, a orientação é clara: “Se você presenciar qualquer tipo de violência, denuncie”, disse o prefeito.
