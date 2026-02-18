Rússia ataca várias regiões da Ucrânia com mísseis antes do início de negociações

Publicada em 18/02/2026 às 14h51
As Forças Armadas da Rússia lançaram nesta terça-feira um novo ataque em larga escala contra diferentes regiões da Ucrânia, poucas horas antes do início de mais uma rodada de negociações diplomáticas. De acordo com Kiev, o volume de mísseis e drones utilizados foi superior ao registrado em ofensivas recentes.
A Força Aérea ucraniana informou, por meio do Telegram, que a Rússia disparou mísseis de cruzeiro contra áreas do norte, centro, sul e oeste do país. Além disso, diversos grupos de drones foram lançados ao longo da madrugada.
A cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, também foi atingida. Segundo autoridades locais, houve danos a infraestruturas ainda não especificadas e a um prédio civil. Duas pessoas ficaram feridas. Até o momento, Kiev não detalhou a extensão total dos estragos provocados pelos ataques.
Do lado russo, o Ministério da Defesa afirmou ter abatido mais de 150 drones ucranianos, incluindo 38 sobre a Crimeia, 50 sobre o Mar Negro e 29 sobre o Mar de Azov.
Em Sebastopol, importante cidade portuária da Crimeia anexada por Moscou em 2014, o governador Mikhail Razvozhayev classificou a ofensiva como “um dos ataques mais longos dos últimos tempos”. Segundo ele, mais de 24 drones foram interceptados nos arredores da cidade, e há registro de feridos, entre eles uma criança.
Na região de Krasnodar, no sul da Rússia, autoridades informaram que 18 drones foram neutralizados. O alvo teria sido uma refinaria de petróleo, onde um tanque de armazenamento foi danificado. Um incêndio atingiu cerca de 700 metros quadrados da instalação, e 72 bombeiros foram mobilizados para controlar as chamas.
A escalada militar ocorre às vésperas de uma nova rodada de negociações em Genebra, na Suíça, que reúne representantes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. A delegação russa, liderada pelo conselheiro presidencial Vladimir Medinsky, chegou à cidade suíça nas primeiras horas do dia, segundo a agência estatal TASS.
Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “a Ucrânia faria bem em sentar-se à mesa das negociações, e rapidamente”. Já o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, declarou que as questões pendentes são amplas e que o desfecho das conversas é imprevisível. Moscou defende não apenas uma pausa nos combates, mas um acordo duradouro que trate das causas do conflito.
A guerra teve início em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, alegando que a possível adesão de Kiev à Otan representava ameaça à sua segurança nacional.
Também na segunda-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que não repetirá “os mesmos erros” ao ceder território e defendeu que as ambições do Kremlin só podem ser contidas com “sanções totais” contra a Rússia.
