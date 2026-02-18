“Achei que ia começar a chorar de tanta dor”, diz Virginia após estreia na Sapucaí

Publicada em 18/02/2026 às 15h16
A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio foi marcada por emoção, tensão e desafios físicos. Após cruzar a Marquês de Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (18), a influenciadora revelou que não conseguiu concluir o desfile com o costeiro de aproximadamente 12 quilos, que precisou ser retirado antes do encerramento da apresentação.
Em relatos publicados nas redes sociais, Virginia contou que sentiu dores intensas ainda no meio da avenida. “Chegou no meio, achei que ia começar a chorar de tanta dor. Tá doendo tanto, tanto... Estou vendo os vídeos, foi tudo muito lindo. Estou vendo agora como foi, na hora fiquei muito tensa e nervosa. Primeira vez, estou muito orgulhosa. Não vou conseguir ficar para o camarote, estou com muita dor de cabeça”, afirmou.
Mesmo diante do desconforto, ela destacou o orgulho pela primeira participação no posto de destaque da bateria. A apresentação, no entanto, também foi marcada por reações divididas do público. Ao ser anunciada pelo locutor da Liesa, a influenciadora recebeu aplausos, mas também foi alvo de vaias, especialmente no setor par e em alguns camarotes.
Virginia é namorada do jogador Vinicius Junior e assumiu o posto na escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Neste Carnaval, a agremiação levou à avenida o enredo “A Nação do Mangue”, celebrando o movimento Manguebeat e sua influência cultural, marcada pela mistura de ritmos como maracatu e coco com elementos da cultura pop.
A participação da influenciadora movimentou as redes sociais e dividiu opiniões entre admiradores e críticos, ampliando a repercussão da apresentação da escola na Sapucaí.
