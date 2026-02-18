Clínica de Bem-Estar Animal é referência no atendimento de felinos em PVH

Publicada em 18/02/2026 às 15h29
Parte essencial das famílias de muitos porto-velhenses, os felinos também contam com uma data especial: 17 de fevereiro, quando é celebrado o Dia do Gato em diversos países do mundo, incluindo o Brasil.
Em Porto Velho, a Prefeitura enxerga no cuidado com esses animais uma forma de promover respeito e dignidade social. Por esse motivo, foi disponibilizado à população, desde o ano passado, o Centro de Bem-Estar Animal (CBEA), onde os cidadãos contam com atendimento veterinário de urgência e emergência 24 horas.
Para entender como funciona o serviço prestado aos gatos, a reportagem visitou o Centro de Bem-Estar Animal, um espaço que conta com equipes veterinárias, raio-X, ambulatórios e gatil, estrutura voltada a assegurar atendimento de qualidade para esses animais considerados por muitos como o “rei da casa”.
No local, estava a munícipe Rosandra Santos, que levou seu gato, “Frederico”, para atendimento veterinário após ele apresentar sinais de mal-estar. De acordo com ela, todo o serviço disponibilizado pela Prefeitura de Porto Velho está de parabéns, tanto pelo atendimento quanto pela estrutura.
“A nossa cidade necessitava desse atendimento para os nossos animais. É um lugar onde sabemos que vamos chegar e ser atendidos. A prefeitura está de parabéns, estou muito satisfeita com esse espaço”.
Para o médico veterinário Pedro Ramón, integrante da equipe do Centro de Bem-Estar Animal, a unidade realiza prioritariamente atendimentos de urgência e emergência de animais domésticos. O espaço também trata e acolhe animais vítimas de maus-tratos ou encontrados em situação de vulnerabilidade.
“Aqui na clínica também temos animais disponíveis para adoção. Eles são provenientes de abandono, resgatados pela Sema e encaminhados para nós. Quando se trata de gatos, atendemos mensalmente uma média superior a 100 felinos”.
A Clínica de Bem-Estar Animal está localizada na avenida Mamoré, nº 1120, bairro Lagoinha, ao lado do Centro de Zoonoses, na zona Leste de Porto Velho.
