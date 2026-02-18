Publicada em 18/02/2026 às 15h08
As ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) incluem manutenção viária, limpeza de canais e ampliação da rede de drenagem, com foco na melhoria do tráfego e na redução de alagamentos no período chuvoso.
Na Avenida dos Imigrantes e no acesso ao residencial Orgulho do Madeira, equipes executam serviços de tapa-buracos.
Com o aumento das chuvas, a demanda por manutenção cresce e os atendimentos são intensificados para garantir mais segurança e mobilidade.
Na Zona Sul, o Canal do Floresta passa por limpeza e desobstrução para melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir riscos de alagamento.
Já na Avenida Benjamin Constant e em bairros da Zona Leste, as equipes atuam na ampliação da rede de drenagem, fortalecendo o sistema de escoamento e prevenindo acúmulo de água em áreas com histórico de transtornos.
O prefeito Léo Moraes acompanhou as ações e reforçou a continuidade dos serviços. “Mesmo durante o Carnaval, nossas equipes seguem nas ruas em serviços essenciais que impactam diretamente a vida da população. Estamos intensificando as ações para garantir mais segurança e mobilidade”.
As frentes integram o cronograma permanente de manutenção urbana e seguem durante o período festivo.
