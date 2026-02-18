Deputado Ezequiel Neiva garante micro-ônibus para transporte de pacientes e reforça parceria com Cabixi

Publicada em 18/02/2026 às 14h28
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) destacou, em suas redes sociais, a entrega de um novo micro-ônibus destinado ao transporte de pacientes do município de Cabixi. O veículo, segundo o prefeito Silvano de Almeida, representa um avanço significativo na qualidade do atendimento à população que necessita se deslocar até Porto Velho em busca de tratamento médico.
No vídeo publicado pelo parlamentar, o prefeito agradece o apoio e ressalta que o investimento garante mais dignidade aos usuários do sistema de saúde. “Para nós, traz uma grande segurança. O micro-ônibus que ele trouxe para a nossa população oferece muito mais conforto e é um veículo zero quilômetro para nossos pacientes que vão para Porto Velho. Isso diminui o sofrimento de quem já está passando por dificuldades de saúde”, afirmou.
Silvano de Almeida também reforçou a parceria institucional com o deputado e reconheceu o compromisso do mandato com o município. “O deputado Ezequiel Neiva vem honrando sempre Cabixi. É um grande parceiro desde a eleição e tem nos apoiado em todas as demandas. Somos muito gratos por essa atenção com a nossa população”, completou.
Ezequiel Neiva ressaltou que o fortalecimento da saúde nos municípios é uma das prioridades de seu mandato e que continuará trabalhando para garantir investimentos que melhorem a qualidade de vida da população. O parlamentar destacou que o transporte adequado para pacientes é fundamental para assegurar atendimento humanizado, com mais conforto e segurança durante os deslocamentos para tratamento fora do domicílio.
