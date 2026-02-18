REDES SOCIAIS

Chrisóstomo usa imagem antiga de Flávio Dino no Carnaval para questionar imparcialidade em julgamento de Bolsonaro

Deputado utiliza imagem de 2023, quando Dino ainda era ministro da Justiça, em meio à repercussão de postagem do advogado que difundiu conteúdo descontextualizado