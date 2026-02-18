Adolescentes são apreendidos após arrastão e furto de celulares no carnaval

Publicada em 18/02/2026 às 15h19
Quatro adolescentes foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes, onde permaneceram à disposição das autoridades competentes após a ocorrência registrada durante o carnaval em Porto Velho. A apreensão ocorreu depois que denúncias apontaram a atuação de um grupo responsável por furtos em meio à festa na área central da capital.
A situação foi registrada no circuito Pinheiro Machado, na madrugada desta quarta-feira (18). Conforme informações da Polícia Militar de Rondônia, equipes foram acionadas após foliões relatarem um arrastão durante a programação carnavalesca. A partir das informações recebidas, buscas foram iniciadas e os suspeitos acabaram localizados ainda nas proximidades do evento.
Durante a abordagem policial, um aparelho celular identificado como produto de furto foi encontrado com os adolescentes. A corporação informou que a intervenção ocorreu rapidamente, o que contribuiu para evitar que novas ocorrências fossem registradas enquanto o fluxo de pessoas permanecia intenso no local.
Eventos de grande porte, como o carnaval, costumam reunir públicos numerosos e demandam reforço no policiamento, uma vez que crimes de oportunidade tendem a ocorrer em ambientes com elevada concentração de pessoas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!