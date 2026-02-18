Ciclista idoso morre em colisão violenta com motocicleta em Ji-Paraná

Publicada em 18/02/2026 às 13h50
A manhã desta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, começou de forma trágica em Ji-Paraná. Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um idoso na movimentada Avenida Brasil, entre as T-25 e T-26, por volta das 10h30.
De acordo com informações apuradas no local, o idoso, identificado como Jadir Pachu, seguia em uma bicicleta quando teria tentado atravessar a via. No momento da travessia, um motociclista que conduzia uma Honda Fan, no sentido aeroporto/T-23, não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo o ciclista.
Com o impacto forte, o idoso Jadir foi arremessado ao solo, batendo violentamente a cabeça contra o asfalto. Ele sofreu afundamento de crânio e traumatismo craniano grave.
Duas unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram rapidamente acionadas, sendo uma delas de suporte avançado. As equipes realizaram diversos procedimentos de emergência ainda dentro da ambulância, na tentativa de reverter o quadro crítico. Apesar de todos os esforços, o idoso não resistiu e morreu no local, dentro da ambulância do SAMU.
O motociclista, apesar da gravidade da batida, não sofreu ferimentos.
A morte de Jadir Pachu reacende o alerta sobre os riscos constantes no trânsito de Ji-Paraná, especialmente em vias de grande fluxo como a Avenida Brasil. Mais uma família chora a perda de um ente querido, e mais uma vida se vai em meio à rotina acelerada das ruas da cidade.
Uma manhã comum transformada em dor, silêncio e luto.
