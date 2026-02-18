OAB Rondônia completa 52 anos de valorização da advocacia no Norte do país

Publicada em 18/02/2026 às 14h50
Criada ainda no período em que Rondônia era Território Federal, a OAB-RO completa 52 anos nesta quarta-feira (18/2), consolidada como uma das principais instituições jurídicas da região Norte. Atualmente, a unidade reúne mais de 14 mil profissionais inscritos, distribuídos entre a capital e as subseções do interior.
Para o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, a trajetória da seccional acompanha o próprio desenvolvimento institucional do estado. “A história da OAB Rondônia se confunde com a consolidação jurídica da região. Ao longo de 52 anos, a seccional tem atuado com firmeza na defesa das prerrogativas, na valorização profissional e no fortalecimento das instituições, contribuindo para o avanço da cidadania e da Justiça local”, afirmou.
O presidente da OAB Rondônia, Márcio Nogueira, destacou o simbolismo da data para a advocacia rondoniense. “O dia 18 de fevereiro não é apenas uma data no calendário de Rondônia. É o dia em que celebramos a coragem de quem, há 52 anos, plantou a semente da Justiça em nossa terra. Olhar para trás nos dá a dimensão do que construímos, mas olhar para o presente nos mostra a responsabilidade do que ainda temos a realizar. Somos a geração que honra o passado construindo um futuro de dignidade para a advocacia rondoniense.”
Histórico
Fundada em 18 de fevereiro de 1974, a seccional surgiu da mobilização de 22 advogados e uma advogada que obtiveram reconhecimento do Conselho Federal para organizar a atividade profissional na região. À época, a atuação jurídica concentrava-se principalmente em Porto Velho e Guajará-Mirim, então os dois municípios existentes.
A primeira diretoria foi composta por Fouad Darwich Zacharias (presidente), José Mário Alves da Silva (vice-presidente), Odacir Soares Rodrigues (1º secretário), Francisco Geraldo Balbi Filho (2º secretário) e Pedro Origa Neto (tesoureiro).
Com a criação do estado e sua expansão demográfica, a Ordem ampliou sua estrutura, instalando subseções em municípios como Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e Guajará-Mirim, além de delegacias em cidades do interior.
Hoje, a OAB Rondônia mantém atuação institucional voltada à defesa das prerrogativas, à valorização da advocacia e ao fortalecimento das instituições democráticas no estado.
