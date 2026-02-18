Irã anuncia exercícios militares com Rússia e China em meio a negociações nucleares com os EUA

Publicada em 18/02/2026 às 14h42
O Irã anunciou a realização de exercícios militares conjuntos com a Rússia e a China até o final do mês, segundo agências de notícias iranianas, em meio a uma escalada de tensões com os Estados Unidos e negociações para limitar seu programa nuclear.
A agência de notícias semioficial iraniana Fars informou nesta quarta-feira (18) que o Exército iraniano realizará exercícios navais em conjunto com forças russas no Mar de Omã e no norte do Oceano Índico na quinta-feira. O governo da Rússia não se manifestou oficialmente sobre o assunto até a última atualização desta reportagem.
“Criar convergência e coordenação em medidas conjuntas para enfrentar atividades que ameaçam a segurança e a proteção marítima (...) bem como combater o terrorismo marítimo estão entre os principais objetivos deste exercício conjunto”, disse um comandante da Marinha iraniana, Hassan Maghsoodloo, segundo a Fars.
O anúncio dos exercícios militares conjuntos ocorrerão durante uma escalada de tensões entre o Irã e os Estados Unidos e negociações entre os dois países para limitar o programa nuclear iraniano. As tratativas foram motivadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, ameaça atacar o país do Oriente Médio caso as negociações fracassem. (Leia mais abaixo)
Exercícios militares devem elevar ainda mais a tensão militar entre os EUA e Irã e seus aliados. Isso porque Trump posicionou uma ampla presença militar de navios de guerra e jatos de combate próximo ao território iraniano, em alcance de Teerã em um eventual ataque. Manobras no início do mês levaram a reações pontuais do Exército norte-americano presente no Golfo Pérsico.
As manobras conjuntas Irã-Rússia ocorrerão também poucos dias após a Guarda Revolucionária Islâmica, braço militar mais forte do regime do aiatolá Ali Khamenei, ter conduzido exercícios militares no Estreito de Ormuz. O estreito teve que ser parcialmente fechado na terça-feira por conta das manobras. (Veja no vídeo no início da reportagem)
Irã divulga imagens de exercícios militares da Guarda Revolucionária Islâmica no Estreito de Ormuz em 17 de fevereiro de 2026. — Foto: Wana via Reuters
Segundo agências estatais iranianas, até o final de fevereiro, a China se junta a Irã e Rússia para novos exercícios militares no Oriente Médio. As manobras integrarão um programa chamado "Cinturão de Segurança Marítima", que visa aumentar a integração na segurança entre os três países e ocorre anualmente desde 2019.
O assessor do Kremlin Nikolai Patrushev afirmou na terça-feira que a Rússia e a China enviaram navios de guerra para perto do Irã para participar dos exercícios militares. O governo chinês não se manifestou publicamente sobre os exercícios militares até a última atualização desta reportagem.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!